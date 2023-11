Islândia em estado de emergência à espera de uma nova erupção

Depois de mais de 1400 sismos durante as últimas 48 horas na área de Grindavik, no sudoeste da Islândia, as autoridades do país ordenaram a evacuação da localidade, com cerca de três mil habitantes, e avisam que é muito provável que haja uma erupção nos próximos dias.

Os especialistas detectaram uma intrusão de magma, um "túnel" de 10 quilómetros, que passa directamente por baixo da localidade de Grindavik.

Este domingo, as autoridades deram a oportunidade a uma pessoa de cada família de voltar a casa durante cinco minutos, acompanhados por um funcionário dos serviços de emergência, para recolher bens essenciais.

Nos últimos três anos, sucessivas crises vulcânicas ocorreram nesta área. Em Março de 2021 a lava chegou à superfície numa fissura de 750 metros no sistema vulcânico de Fagradalsfjall, que não registava actividade há seis mil anos.

A Islândia, que fica localizada num ponto onde a placa tectónica da América e da Europa se encontram, tem 33 sistemas vulcânicos activos, o número mais elevado da Europa.