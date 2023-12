Mais de metade dos estágios profissionais resultou em contratação

Mais de metade das cerca de 130 mil pessoas que realizaram estágios profissionais através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ao longo dos últimos cinco anos foi contratada pelas respectivas empresas no final do estágio. Destas, a larga maioria ainda estava empregada na mesma empresa meio ano depois do início do contrato de trabalho.

Os dados, divulgados nesta segunda-feira pelo Jornal de Notícias, são do IEFP, que, desde 2018, já investiu mais de 660 milhões de euros neste programa de estágios profissionais, medida financiada pelo Fundo Social Europeu. O programa de estágios profissionais visa promover a inserção de jovens no mercado de trabalho, através da comparticipação de até 80% do salário pago pelas empresas, até um máximo de 1201,08 euros.

Ao todo, de acordo com o Jornal de Notícias, o IEFP investiu 668 milhões de euros neste programa entre Janeiro de 2018 e Setembro de 2023, tendo financiado 132 mil estágios profissionais durante este período. Destes, cerca de 80% das pessoas concluíram os estágios. E, de entre as 108.710 pessoas que concluíram estes estágios, cerca de 54% foram contratadas pelas empresas logo após a conclusão desse contrato. E, em média, 75% dos estagiários contratados permaneciam na mesma empresa seis meses após a conclusão do estágio.

Ainda segundo o mesmo jornal, finanças, contabilidade, organização administrativa, relações públicas e comerciais foram as áreas em que se registaram mais contratos, durante o período em análise, com um total de 17.986 estagiários. Seguem-se as ciências físicas, matemáticas, engenharias e técnicas afins, com 17.072 contratos. Estas áreas representam, em conjunto, cerca de um terço dos contratos de estágio iniciados.