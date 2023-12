Terça na TV: Trevor Noah e outros Ases d’África

Outras estreias do dia: a ascensão de Gro Harlem Brundtland em Power Play, os contratempos de Atrasos de Vida e as batalhas decisivas de Guerreiros Antigos: Colisão.

CINEMA

A Criança

RTP1, 00h40

Passada na Lisboa do século XVI, a história deste filme segue Bela (João Arrais), um jovem adoptado por um casal abastado de comerciantes, a partir do momento em que se apaixona por uma rapariga. Marguerite de Hillerin e Félix Dutilloy-Liégeois realizam este drama histórico que adapta a obra Der Findling, do alemão Heinrich von Kleist.

SÉRIES

Atrasos de Vida

RTP2, 12h09

No Sul de Londres, uma banda de jazz esforça-se por alcançar algum sucesso, quando o inexplicável acontece: os quatro viajam no tempo até aos anos 1920. É o início de uma série de peripécias, à medida que tentam navegar as regras, a cultura e a falta de diversidade racial dessa época. Isto enquanto continuam a tentar singrar na música.

Nomeada para um BAFTA televisivo, a série é uma criação de Daniel Lawrence Taylor, que também integra o elenco, ao lado de Adelayo Adedayo, Samson Kayo e Kadiff Kirwan. Atrasos de Vida chega hoje na RTP2, com uma primeira temporada de seis episódios, para ver de segunda a sexta.

Power Play

Filmin, streaming

De jovem activista a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra da Noruega. O percurso (real) de Gro Harlem Brundtland, a médica pró-direito ao aborto que enveredou pela política e fez história, é narrado neste “drama político baseado em verdades, mentiras e má memória”, nas palavras de Silje Storstein, co-criadora da série com Johan Fasting e Kristin Grue.

Cabe à actriz Kathrine Thorborg Johansen dar vida à protagonista. Distinguida no Canneseries com os prémios de melhor série e música, Power Play estreia-se hoje na Filmin.

COMÉDIA

Trevor Noah: Where Was I

Netflix, streaming

Estreia. Um ano depois de ter deixado a cadeira de anfitrião do The Daily Show e no momento em que se prepara para apresentar novamente os Grammys, Trevor Noah lança mais um especial de comédia para a Netflix. Desta vez, o humorista sul-africano detém-se sobre “experiências hilariantes das suas viagens recentes pelo mundo”. Tal como nos anteriores Afraid of the Dark (2017), Son of Patricia (2018) e I Wish You Would (2022), a realização fica a cargo de David Paul Meyer.

DOCUMENTÁRIOS

Ases d’África

RTP2, 12h33

Estreia-se uma série que destaca “grandes exemplos de talento com origem na África lusófona”, descreve a sinopse, talento esse “quase sempre nascido em condições desfavoráveis, mas que se revelou capaz de transpor fronteiras e ‘dar cartas’ no panorama artístico mundial”.

A realizadora cabo-verdiana Samira Vera-Cruz protagoniza este primeiro episódio. Nos próximos, entram em cena o tenor Nelson Ebo e a arquitecta Cristina Camara, de Angola; o médico e escritor Mbate Pedro e o bailarino e coreógrafo Lulu Sala, de Moçambique; e o artista plástico Kwame Sousa, de São Tomé e Príncipe.

Guerreiros Antigos: Colisão

História, 22h15

O cerco de Paris pelos vikings, em 845, e a batalha de Canas, onde Aníbal se tornou um estratego lendário ao derrotar os romanos, são os episódios que abrem, esta noite, uma série documental dedicada a “confrontos titânicos”. Apostada em desvendar “os mistérios de grandes batalhas históricas, com o destino de duas civilizações lendárias em jogo”, recorre a reconstituições, análises de especialistas militares e dados de investigações forenses.

O segundo par de episódios, emitido daqui a uma semana, descreve a batalha de Termópilas – e o sacrifício dos espartanos que inspiraram o filme 300 – e a da Floresta de Teutoburgo, onde as legiões romanas foram vencidas por uma aliança das tribos germânicas.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h

Tendo em conta os estilhaços da Operação Influencer, a dissolução do Parlamento, a mobilização dos partidos para a campanha antecipada e a recente eleição de Pedro Nuno Santos para líder do PS, a questão que se coloca é: “como ficará o xadrez político depois das eleições de 10 de Março?”

O debate desta noite, conduzido por Ana Lourenço Daniel, ensaia respostas possíveis neste clima de imprevisibilidade. O painel é composto pelos politólogos André Azevedo Alves, Filipa Raimundo e Carlos Jalali, o sociólogo Paulo Pedroso e a jornalista Leonete Botelho, editora de política do PÚBLICO.