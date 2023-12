Copo D’Uva: Uma garrafeira no Quarteirão das Artes do Porto

A primeira Copo D’Uva abriu em 2006, em São João da Madeira, pelo desejo de Maria Antónia e José Silva em darem continuidade a uma tradição da família há muitos anos ligada ao negócio dos vinhos. No entanto, o casal quis inovar. Em lugar de apenas disponibilizar vinhos e outras bebidas, avançaram com a promoção de outros produtos de muito alta qualidade, nem sempre fáceis de encontrar.

Segundo jornais e revistas da época, a abertura da loja em vésperas do Natal e a sua estratégia de oferecer produtos gourmet de alta qualidade rapidamente se confirmou como um sucesso.

Em 2017, Ana Maria Silva, filha do casal, abriu a segunda loja, no Porto, no que agora é chamado Quarteirão das Artes, no bairro de Cedofeita.

Mantendo a mesma filosofia da casa-mãe, Ana Maria, com a colaboração da irmã Daniela, que entretanto se juntou ao projecto, elevou ainda mais o estatuto da casa, juntando à filosofia do máximo prazer uma componente cultural, aproveitando as sinergias do local onde se situa.

Quem são os clientes da casa? Maioritariamente portugueses, diz-nos Ana, acrescentando que também são visitados por turistas com pouco tempo de estada em Portugal. Com estes, o principal negócio é mostrar-lhes as jóias de que o mundo do vinho português, felizmente, está bem recheado. “Muitos fazem as suas encomendas, mas, como não têm muita disponibilidade de espaço e peso na bagagem, nós enviamos. Na maior parte das vezes, quando eles chegam a casa já lá estão os vinhos que compraram”, afirma Ana.

O Douro é a região mais procurada, mas a pouco e pouco os clientes vão-se rendendo a outras regiões. A oferta é grande e variada e, para além de ter vinhos de todas as regiões portuguesas, estende-se a outros países, casos de Espanha, França, Geórgia e Austrália, entre outros.

Para além das bebidas, no caso vinhos, licores e destilados, a Copo D’Uva também disponibiliza queijos, charcutaria, chás, chocolates, para além de artigos de bem-estar como sabonetes e essências, artigos de decoração e do mundo vínico, como velas, decantadores e saca-rolhas.

A jóia da coroa Quinta dos Encados Loureiro 2022

Azevedo & Areias

Enólogo: António Sousa

Preço: 7,90 euros Fresco e elegante, com aroma mineral e frutado com suaves nuances florais próprias da casta. É envolvente na boca e apresenta complexidade aromática e equilíbrio na acidez, acompanhando desde peixe, marisco, carnes brancas e saladas até comida oriental.

Copo D’Uva

Rua de Adolfo Casais Monteiro, 101 Porto (Cedofeita)

Tel.: 226000753

Web: copoduva.com

Das 10h00 às 19h30. Encerra ao domingo.

Este artigo foi publicado na edição n.º 12 da revista Singular.