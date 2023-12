Rússia corta exportações de petróleo além do previsto

Rússia tenta travar tendência descendente dos preços do petróleo nos mercados internacionais com novas reduções na produção.

Numa tentativa de trazer os preços do petróleo no mercado internacional, a Rússia manifestou este domingo a intenção de irá mais além do que o previsto nos cortes das exportações desta matéria-prima que irá realizar até ao final do ano, numa política que segue em parceria com a Arábia Saudita.

Sem um entendimento completo entre todos os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e a Arábia Saudita, os dois maiores produtores mundiais têm vindo a pôr em prática cortes nas exportações que travem, nos mercados internacionais, a tendência de descida dos preços que se acentuou desde meados de Setembro.

A Rússia já tinha anunciado que iria exportar, até ao final deste ano, menos 300 mil barris de petróleo por dia em comparação com o nível registado entre Maio e Junho deste ano.

No entanto, agora, em declarações a vários meios de comunicação social russos, o vice primeiro ministro Alexander Novak revelou que a Rússia irá, ainda Dezembro, ir mais longe nos cortes, com uma redução adicional de “50 mil barris por dia ou talvez mais”.

Para 2024, logo a partir do primeiro trimestre, os cortes nas exportações poderão acentuar-se e ascender aos 500 mil barris por dia.

Neste momento, o preço do barril de petróleo Brent encontra-se ligeiramente abaixo dos 80 dólares, um valor que fica abaixo dos 93 dólares que se registavam em Setembro e bem longe do máximo de mais de 110 dólares atingido no início da guerra na Ucrânia.

Alexander Novak revelou ainda confiança de que um acordo entre a Rússia e a China para o fornecimento de gás através de um novo gasoduto poderá ser anunciado em breve.