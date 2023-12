Primeiro período acabou com milhares de alunos ainda sem professor

Foi com as luzes de Natal já ligadas que Maria (nome fictício) teve a primeira aula de Português do ano lectivo. Durante três meses, os alunos do 10.º ano da turma de Humanidades da Escola Secundária Rainha Dona Amélia, em Lisboa, não tiveram qualquer professor para esta disciplina, potencialmente nuclear para a área que escolherem no ensino superior. Um cenário que afectou milhares de alunos até aos últimos dias do 1.º período, ainda que as estimativas do Ministério da Educação não coincidam com as que são apresentadas por outros organismos.

