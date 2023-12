Depois das direcções do JN, TSF e O Jogo demite-se também o director do Dinheiro Vivo

É a mais recente saída no universo do Global Media Group. Também o director do Dinheiro Vivo, Bruno Mateus, apresentou a demissão na quinta-feira.

O director do Dinheiro Vivo apresentou a demissão à administração do Global Media Group (GMG) esta quinta-feira, confirmou o PÚBLICO junto de uma fonte próxima do processo. Bruno Contreiras Mateus tinha assumido o cargo em Julho deste ano. A decisão já foi comunicada aos membros da redacção.

A saída de Bruno Mateus surge depois de as direcções do Jornal de Notícias (JN), do diário desportivo O Jogo e da rádio TSF também terem anunciado a demissão à administração do grupo, que enfrenta uma grave crise económica que culminará num programa de rescisão de contratos por mútuo acordo que pretende incluir entre 150 a 200 trabalhadores.

Questionada sobre a demissão do director do Dinheiro Vivo, fonte oficial do GMG respondeu: "Compreendemos que, face à dimensão e exigência do indispensável processo de reestruturação em curso, as direcções das marcas mais afectadas, se sintam sem condições para se manterem". "Entra-se agora numa fase de transição que naturalmente será assegurada pelas actuais direcções, até serem anunciadas as novas equipas. E estamos certos que todos, sem excepção, estamos empenhados em salvaguardar as marcas e o futuro do Global Media Group", disse a resposta enviada ao PÚBLICO.

Ainda na quinta-feira, a redacção do Diário de Notícias (DN) expressou solidariedade com os trabalhadores do JN, da TSF e d'O Jogo após a demissão dos directores e declarou que o próprio DN não estava a salvo "de um imprevisível processo de rescisões", face aos problemas financeiros assumidos pela administração.

A direcção da TSF — composta por Rui Gomes, Rosália Amorim e Artur Cassiano — apresentou a demissão na terça-feira. Dois dias depois, na quinta-feira, também Vítor Santos e Jorge Maia, directores d'O Jogo, anunciaram a demissão à administração da GMG. A mesma decisão foi tomada por Inês Cardoso, Pedro Ivo Carvalho, Manuel Molinos, Rafael Barbosa e Pedro Pimentel.