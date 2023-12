Direcções do Jornal de Notícias e O Jogo demitem-se

As direcções do Jornal de Notícias (JN) e do diário desportivo O Jogo demitiram-se esta quinta-feira, depois de a direcção da rádio TSF ter tomado a mesma decisão na passada terça-feira. O PÚBLICO teve acesso aos comunicados de ambas as publicações que apontam para o risco de despedimento colectivo como a motivação para estas demissões.

"Uma tomada de posição conjunta dos directores que entendemos como um sinal inequívoco de que esta redacção e quem a lidera não aceita que se possa denegrir publicamente um jornal, os seus leitores e até uma região e um país", pode ler-se no comunicado do Conselho de Redacção do JN. Este órgão elogia publicamente a directora do jornal, Inês Cardoso, sublinhando "a verticalidade, seriedade e integridade" da responsável. A redacção está em dívida, pode ler-se, "pela forma empenhada, abnegada e com enormes sacrifícios pessoais" que Inês Cardoso fez na defesa do "espírito e matriz" do JN.

Já no caso do jornal O Jogo, os membros demissionários denunciam a "degradação das condições tecnológicas, funcionais e de recursos humanos", louvando o "esforço e sacrifício" dos jornalistas para manter o bom desempenho do diário desportivo em todas as plataformas.

No final de Novembro, foi conhecido publicamente que o plano de reestruturação da Global Media (empresa proprietária destes jornais, assim como do Diário de Notícias e da rádio TSF) previa um despedimento colectivo que podia atingir de 150 a 200 trabalhadores. Entretanto, o grupo avançou com um programa de rescisões por mútuo acordo, para trabalhadores até aos 61 anos com contrato sem termo. Dos principais títulos do grupo, apenas a direcção do Diário de Notícias não pediu a demissão.

Em sequência da greve de dois dias decretada pelos trabalhadores em protesto contra esta decisão, o JN não saiu às bancas a 7 e 8 de Dezembro. Foi a primeira vez em 135 anos que o jornal não saiu em dois dias consecutivos. A demissão desta quinta-feira abrange a directora do jornal, Inês Cardoso, os directores-adjuntos, Pedro Ivo Carvalho, Manuel Molinos e Rafael Barbosa, e, por último, o director de arte, Pedro Pimentel.

No jornal O Jogo, o director Vítor Santos e o director-adjunto Jorge Maia informaram a comissão executiva do grupo Global Media da demissão dos respectivos cargos.