Porto de Lisboa vai (finalmente) começar a cobrar a taxa turística aos cruzeiros

Dentro de pouco mais de duas semanas terminarão as borlas. A partir de Janeiro de 2024, aos operadores dos navios de cruzeiro que cheguem a Lisboa ser-lhes-á cobrado o valor da taxa turística da cidade correspondente a cada um dos passageiros que dele desembarquem. Assim, todos os viajantes a bordo dessas embarcações que queiram visitar a capital portuguesa terão de pagar os dois euros da tarifa municipal. A informação é dada ao PÚBLICO pela Administração do Porto de Lisboa (APL), a qual garante estar a ultimar os pormenores do procedimento, resultante de um protocolo a firmar com a Câmara Municipal de Lisboa (CML). Tal poderá corresponder a uma receita fiscal anual adicional de 1,2 milhões de euros.

