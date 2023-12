É fundamental que os nossos filhos entendam que o verdadeiro sentido do Natal se resume à união, às vivências e tradições em família e ao espírito de solidariedade.

Estando a aproximarmo-nos do Natal é crucial fazer uma pequena reflexão acerca da importância desta época para o desenvolvimento das crianças.

Os mais pequenos vivenciam esta quadra festiva com grande entusiasmo e, ainda bem que assim é, já que o verdadeiro espírito de Natal existe para e pelas crianças.

É fundamental que os nossos filhos entendam que o verdadeiro sentido do Natal se resume à união, às vivências e tradições em família e ao espírito de solidariedade, espírito este que ajuda as pessoas a se sentirem realizadas.

Podemos aproveitar esta altura do ano para cultivar nos nossos filhos a empatia, já que facilmente eles entendem que quando as pessoas que estão à nossa volta estão felizes, ficamos felizes também.

A principal beleza do Natal não se pode ficar pelas decorações, pelas músicas e pelos presentes. Esta altura é propícia ao despertar dos sentimentos de gratidão, generosidade, empatia e felicidade.

Esta época é também fulcral para se desenvolverem competências de tomada de decisão e de escolha, já que não podemos dar todos os presentes que os mais novos desejam. Temos de incutir neles a escolha, é preciso que aprendam a selecionar o que desejam verdadeiramente.

O Natal constitui, ainda, uma excelente oportunidade para aproveitar e reforçar os laços afetivos e a união familiar. Não nos podemos esquecer que uma família feliz e unida cria adultos felizes e emocionalmente saudáveis.

Durante esta época é fundamental cultivarmos a gratidão. Para que uma criança possa ser verdadeiramente feliz tem de se sentir grata pelo que recebe. Claro que a curiosidade inicial por saber o que está escondido debaixo do embrulho desaparece rapidamente, mas a alegria e a felicidade proporcionada por receber algo que anseia perduram ao longo de toda a vida.

Assim, esta altura serve para ensinarmos aos mais novos o verdadeiro significado da palavra gratidão. Devemos incentivar a capacidade de agradecer, não só os presentes que recebem, mas também o facto de terem uma família, uma casa e todas as condições essenciais para viverem felizes.

Mas claro que para os mais pequenos faz todo o sentido receber presentes e por falar em prendas queria relembrar que é importante presentear os nossos filhos com algo que possibilite o seu desenvolvimento.

Algumas das prendas que contribuem para o crescimento das crianças são, sem dúvida, os livros, os puzzles, os legos e os jogos de tabuleiro. A exploração destes brinquedos permite dar asas à imaginação, aumenta a criatividade, auxilia na aquisição de regras, permite estimular a atenção, a concentração, a memória e o raciocínio, para além de possibilitar reforçar os laços com quem brinca com a criança.

A escolha dos brinquedos deve ter em conta o interesse dos mais novos e ser adequado à sua faixa etária. Escolher as prendas em função da idade permite manter o entusiasmo à medida que vão crescendo e, para além disso, é crucial que sejam adequadas aos seus interesses, tendo em conta que o material de que são feitos e os desafios precisam ser proporcionais à idade e aos conhecimentos.

Gostava de relembrar que mais importante do que dar prendas é darmos o nosso tempo e atenção às crianças, pois esta é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de contribuir para o seu desenvolvimento integral. Não esquecendo que são as vivências e as tradições desta quadra que ficam na memória e que dão sentido ao Natal, ano após ano.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990