Regulador finlandês aprova OPA liderada pela Sonae sobre grupo Musti

Período da oferta inicia-se esta segunda-feira, dia 18 de Dezembro, mantendo-se as condições do anúncio preliminar.

O consórcio liderado pela Sonae recebeu luz “verde” para avançar com a oferta pública de aquisição (OPA) sobre o Musti Group ao ver aprovado o prospecto da oferta pela Autoridade de Supervisão Financeira finlandesa. A expectativa dos oferentes é de que a oferta fique concluída durante o primeiro trimestre de 2024.

De acordo com informação enviada esta sexta-feira ao mercado, o grupo português, que é proprietário do PÚBLICO, dá conta de que o período da oferta se inicia segunda-feira, dia 18 de Dezembro, e termina a 5 de Fevereiro de 2024, salvo se for prorrogado pela oferente de acordo com os termos e condições da oferta. Espera-se que a oferta fique concluída durante o primeiro trimestre de 2024.

A contrapartida mantém-se em 26 euros por acção, a pagar em dinheiro, um valor que “avalia em 868 milhões de euros, em termos de capital próprio, a empresa líder no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos”.

A empresa liderada por Cláudia Azevedo comunicou ainda que “o Conselho de Administração da Musti, representado por um quórum composto pelos membros do Conselho de Administração que não integram o consórcio, decidiu por unanimidade recomendar aos accionistas da Musti a aceitação da oferta”.

Para esta recomendação contribuiu o prémio, face à contrapartida, de 27,1% em comparação com os 20,46 euros no fecho da acção da Musti na Nasdaq Helsínquia no último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta, e de 40,4% em comparação com 18,51 euros, ou seja, o preço médio de negociação da acção ponderado pelo volume no período de seis meses até ao último dia de negociação imediatamente anterior ao anúncio da oferta.

“A conclusão da oferta está sujeita à satisfação de certas condições habituais até ao anúncio do resultado final da oferta, incluindo, entre outras, a obtenção das aprovações necessárias das autoridades regulatórias e da concorrência, e que a oferente tenha obtido o controlo de mais de 90% das acções e dos direitos de voto na Musti, ou tenha alterado ou abdicado dessa condição”, lê-se no comunicado.

A Sonae lidera o consórcio, em parceria com Jeffrey David, presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, presidente executivo da Musti, os quais detêm uma longa experiência no sector do retalho de produtos para animais de estimação. De acordo com a informação divulgada, a Musti tem uma rede de mais de 340 lojas, complementada por operações de comércio electrónico especializadas em produtos de cuidado e alimentação para animais de estimação.

No seu último ano fiscal, o volume de negócios da Musti ascendeu a 426 milhões de euros, com o EBITDA a atingir 74 milhões de euros.