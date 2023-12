Conselho Europeu dá luz verde à abertura de negociações de adesão com a Ucrânia

Com o impasse instalado e tudo preparado para um longo braço-de-ferro com a Hungria, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pôs fim ao suspense, anunciando, através de uma mensagem publicada nas redes sociais, que os chefes de Estado e Governo da União Europeia concordaram em abrir as negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova.

