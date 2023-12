Activistas climáticos penduram-se no viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa

Activistas do grupo Climáximo penduraram-se no viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, pelas 9h00 desta quinta-feira. O trânsito foi normalizado cerca de vinte minutos após o início do protesto.

Activistas climáticos penduraram-se no viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa, por volta das 9h00 desta quinta-feira, expondo uma com uma faixa vermelha onde se lia “O Governo e as empresas declararam guerra à sociedade e ao planeta”. Outros membros do colectivo Climáximo sentaram-se na artéria junto ao viaduto, condicionando o trânsito no sentido Amoreiras durante cerca de vinte minutos.

“Passada uma conferência de clima [COP28] sem qualquer acordo vinculativo, presidida pelo executivo de uma petrolífera [Sultan Al-Jaber], a sociedade não pode voltar à complacência da marcha rumo ao abismo. Por isso mesmo, apoiantes do Climáximo interromperam uma das principais artérias de acesso à cidade de Lisboa, onde centenas de milhares de carros entram todos os dias, muitos sem qualquer alternativa de transportes públicos acessíveis”, refere uma nota de imprensa da Climáximo.

Ao todo, mais de uma dezena de activistas estiveram envolvidos na acção de protesto na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, próximo entrada do túnel do Marquês de Pombal, refere uma nota de imprensa da Climáximo. Os manifestantes dividiram-se em dois grupos: enquanto oito jovens condicionavam o trânsito, outros dois outros dois penduraram-se no viaduto com a faixa. Um outro elemento dava apoio ao grupo condicionando o acesso ao viaduto.

As autoridades policiais chegaram ao local cerca de 15 minutos após o início da acção de protesto, identificando os oito activistas que estavam na cota inferior. Já os dois que se penduraram no viaduto, estes continuavam em protesto pelas 9h40, quando os bombeiros chegaram ao local.

O protesto desencadeou alguns confrontos com a população. Houve quem gritasse que “as pessoas tinham de ir trabalhar e ir para a escola”. Alguns homens tentaram agarrar e arrastar um dos activistas no local, com o objectivo de desimpedir o trânsito automóvel.

O Climáximo tem organizado diferentes acções nas últimas semanas. Uma delas foi a pintura da fachada do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, no dia 3 de Dezembro, em protesto contra a actividade da EDP na crise climática e o uso da sua fundação para “lavar a imagem”. Segundo um comunicado do grupo activista ambiental, duas pessoas terão sido detidas após escreverem na fachada e cobrirem de tinta vermelha a escadaria do MAAT.

O colectivo Climáximo nasceu em 2015, numa altura em que movimentos semelhantes surgiram em diversos países. O colectivo afirma adoptar uma postura “anticapitalista, aberta e horizontal”, ou seja, além de não existem hierarquias internas, o grupo acredita que só a mudança do modelo económico vigente poderá pôr fim à emissão desenfreada de gases com efeito de estufa.