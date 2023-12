A privacidade e segurança das raparigas nas escolas desapareceram entre aplausos

No último dia do Governo de António Costa em plenas funções, qual epitáfio, o PS e a restante esquerda aprovaram na especialidade o projeto de lei do PS sobre identidade de género nas escolas. Ou seja, PS e restante esquerda votaram, como finalização do legado do ciclo Costa, para eliminar nas escolas a privacidade e a segurança das raparigas quando usam casas de banho e balneários.

