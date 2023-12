Capitão Fausto anunciam novo álbum e a saída de Francisco Ferreira

Um novo álbum e o início de uma nova vida. Assim podemos ler o anúncio da chegada de Subida Infinita, o álbum com edição marcada para 15 de Março que sucederá a A Invenção do Dia Claro na discografia dos Capitão Fausto. Isto porque o quinto disco de originais da banda lisboeta será também o último da formação fundadora da banda, dada a saída do teclista Francisco Ferreira, agora revelada.

“Crescemos os cinco, sempre juntos, e embarcámos numa aventura absolutamente singular. Continuamos perto, como irmãos, mas os Capitão Fausto são agora uma banda de quatro elementos”, declaram os autores de Têm os Dias Contados em comunicado enviado à imprensa. Além do trabalho com os Capitão Fausto, Francisco Ferreira integra outros grupos associados à banda, como o Conjunto Cuca Monga e os B1SHPØ.

Quanto ao novo álbum, é descrito como um disco “de fins e princípios, de morte e vida, procura e encontro. De outros tempos e do começo dos novos. Dos filhos que nasceram e nos trouxeram luz. E agora uma nova casa em Alvalade” – a banda, que tinha os seus estúdios em Alvalade, mudou-se, no mesmo bairro lisboeta, para um novo quartel-general que agrupa toda a actividade do seu colectivo/editora Cuca Monga, a que estão associados nomes como Luís Severo, Ganso, Rapaz Ego, Reis da República, Zarco, Salto ou Atalaia Airlines (ali se realizou no início de Outubro o segundo Festival Cuca Monga).

Gravado pelo quinteto fundador da banda (Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Manuel Palha, Salvador Seabra e Francisco Ferreira) e co-produzido com Diogo Rodrigues, Subida Infinita será antecedido, este sexta-feira, pelo single Nunca nada muda. Brevemente serão anunciadas as datas da digressão de promoção ao novo álbum, que sucede na discografia da banda a A Invenção do Dia Claro (2019), Têm os Dias Contados (2016), Pesar o Sol (2014) e Gazela (2011).