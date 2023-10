Capitão Fausto: uma banda das 9 às 5

Nem sempre foi assim, "antes, faziam-se noitadas em Alvalade". Agora, os Capitão Fausto encontram-se na Rua Moniz Barreto 22, naquele bairro lisboeta, cinco dias por semana, das 9h às 17h, "às vezes, até às 19h". "Para nós, a ideia de trabalho constante é muito importante", explica o baixista Domingos Coimbra. A adesão ao horário de escritório coincidiu com a gravação do álbum Capitão Fausto Têm os Dias Contados, de 2016, "que, aliás, fala um bocado sobre isso".

Mas as oito horas diárias, na sede da editora de discos e colectivo artístico Cuca Monga, não são inteiramente dedicadas a gravações em estúdio. "Estamos na maior parte dos dias a tocar, mas temos muito mais coisas do que só isso", confirma o vocalista, Tomás Wallenstein.

Por estes dias, a organização do festival Cuca Monga, que decorre no dia 4 de Outubro, tem-lhes tomado tanto tempo quanto a preparação de novas canções. Pela segunda edição do festival vão passar artistas como Samuel Úria e os próprios Capitão Fausto que revisitam na íntegra o álbum Capitão Fausto Têm os Dias Contados.