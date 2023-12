A importância das raças autóctones de bovinos

As raças autóctones de bovinos dão origem a produtos de elevada qualidade e com benefícios para a saúde humana, sendo por isso essencial estimular a produção com a ajuda da investigação científica.

Atualmente, existe uma crescente preocupação com os efeitos da agricultura e produção pecuária sobre as alterações climáticas e sustentabilidade. Com o avanço da ciência e a crescente disseminação de informação há também uma maior preocupação dos consumidores sobre a qualidade e origem dos produtos alimentares. Por estas razões é importante apoiar os sistemas de produção sustentáveis e que garantem a qualidade do produto ao consumidor. Tal é o caso dos produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP).

Neste sentido, este doutoramento, consiste em estudar a raça bovina arouquesa, que se encaixa perfeitamente nessa definição. É uma raça produzida nas zonas montanhosas entre os vales dos rios Douro e Vouga, com um reduzido número de animais por produtor e em que a alimentação se baseia maioritariamente na pastagem de espécies espontâneas. Assim, conseguimos ter um sistema sustentável em que o principal produto destes animais (a carne arouquesa DOP) tem uma elevada qualidade e com benefícios para a saúde humana.

O principal constrangimento deste sistema é o facto de a produção ser bastante reduzida comparando com outras carnes, o que leva à sua venda ocorrer predominantemente a nível local e ao acentuado abandono por parte dos produtores por não haver rentabilidade.

Assim, pretendemos analisar variações ao sistema tradicional em que se adicionou suplementação à alimentação e diferentes idades ao desmame e abate. O nosso objetivo é perceber se estes sistemas aumentam a produtividade sem alterar as características organoléticas e de qualidade da carne, essenciais para a sua certificação DOP.

Como resultados preliminares, verificámos um aumento do crescimento dos animais quando adicionado um suplemento à alimentação tradicional e quando desmamados mais cedo que o sistema tradicional. Adicionalmente, não houve alterações significativas nos parâmetros relacionados com a qualidade da carne.

No entanto, em termos de composição em ácidos gordos verificámos que os animais provenientes do sistema tradicional têm valores mais benéficos para a saúde humana, uma vez que apresentam valores mais elevados de ómega-3 e menor em ácidos gordos saturados.

Em conclusão, é importante manter o sistema tradicional tentando implementar estratégias que aumentem a produtividade, mantendo ao mesmo tempo a qualidade destes produtos. Com a nossa investigação, iremos aumentar o conhecimento sobre uma raça autóctone icónica das encostas montanhosas da região de origem, contribuindo assim para a manutenção deste valioso património genético, para o rendimento dos produtores, apoiando as zonas rurais e contrariando o despovoamento destas zonas.

​Aluna de doutoramento no LEAF - Centro de Investigação em Agronomia, Alimentos, Ambiente e Paisagem no Laboratório Associado Terra, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa