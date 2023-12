Clérigos assinalam 244 anos com música e festa que duram até aos Reis

Aniversário da Igreja dos Clérigos, no Porto, celebra-se com agenda preenchida durante o mês de Dezembro e até aos Reis. Subidas à torre de noite são umas das iniciativas.

Os 244 anos da Igreja dos Clérigos, no Porto, e os nove desde a sua reabertura, assinalam-se esta terça-feira – mas a festa e a música acontecem durante todo o mês de Dezembro e tem ainda um concerto de Reis, no dia 6 de Janeiro, pelo coro Leading Voices da Porto Business School. Esta terça-feira, às 21h, a Orquestra XXI dá um concerto comemorativo do aniversário.

Esta quarta-feira, dia 13 de Dezembro, a igreja dos Clérigos acolhe, às 19h, um concerto de Natal da Reitoria da Universidade do Porto. A partir de sexta-feira, dia 15, será possível subir à torre do século XVIII desenhada por Nicolau Nasoni e apreciar as vistas do miradouro, com uma abrangência de quase 360 graus. “As visitas nocturnas serão efectuadas em períodos de 30 minutos, para desfrute da vista em segurança e comodidade, com a última subida a verificar-se às 22h30, até 7 de Janeiro (excepções aos dias 24, 25 e 31 de Dezembro, e 1 de Janeiro, em que não há visitas).

Até ao fim do mês, sempre ao meio-dia, o carrilhão e os seus 49 sinos vão soar, oferecendo músicas de Natal a todos os que passarem por ali. Às quartas-feiras, o momento poderá ser acompanhado via Facebook.

No dia 16, às 15h, há Música no Varandim, pela Ópera na Invicta, no varandim exterior da Torre dos Clérigos. No dia 17, às 11h, a carrilhonista Ana Elias oferece um concerto de carrilhão, no exterior da torre. Nesse mesmo dia, mas às 18h, há também um concerto de Natal pela Orquestra e Coro da Academia de Música do Porto, na Igreja dos Clérigos. No dia 25, às 11h30, Rui Soares apresenta o Natal do Carrilhão, no exterior da torre.