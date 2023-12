A mais nova princesa do Butão já tem nome: Sonam Yangden, ‘jóia preciosa’ bafejada pela sorte

A bebé, que nasceu a 9 de Setembro, teve o seu nome revelado no último fim-de-semana, em publicação coordenada dos monarcas do Butão, após o seu baptismo budista.

A rainha Jetsun Pema e o rei Jigme Khesar do Butão revelaram o nome da sua filha mais nova, no dia em que assinalaram três meses do seu nascimento: Sonam Yangden Wangchuck.

“Sonam é um nome butanês que denota mérito, longevidade e boa sorte. O nome Yangden, que pode ser traduzido por ‘jóia preciosa’, significa prosperidade e bem-estar”, explicam os monarcas nas suas publicações, em que incluíram fotografias da mais nova princesinha do país dos Himalaias. Já Wangchuck é o nome dinástico da família.

Além da nova princesa, o casal tem dois rapazes: o príncipe Gyalsey Jigme Namgyel, de 7 anos, conhecido como o “príncipe dragão”, por ser o herdeiro, e o príncipe Jigme Ugyen Wangchuck, de 3 anos.

No sábado, o baptismo de Sonam ocorreu no Mosteiro de Tashichhodzong, onde também se festejou o aniversário da coroação do seu pai, que se tornou chefe de Estado do pequeno reino após a abdicação do pai, em 2006.

Foto O rei do Butão com o pai, o quarto rei do país, que abdicou em 2006, e a filha mais nova DR/Instagram

Foto O príncipe Gyalsey Jigme Namgyel, de 7 anos, abraça o irmão, o príncipe Jigme Ugyen Wangchuck, de 3 anos DR/Instagram

Jigme e Jetsun casaram-se em Outubro de 2011 e são conhecidos como o “Will e Kate dos Himalaias”, muito pelos contornos amorosos que envolve o seu romance e também por a rainha não preceder de nenhum ramo da família real, o que a tornou a primeira plebeia a chegar ao trono.

Tudo começou quando Jetsun, com apenas 7 anos, pediu o príncipe em casamento quando o conheceu num piquenique. Ele tinha 17 e alinhou na inocente brincadeira: disse-lhe que se, daí a dez anos, se encontrassem ambos solteiros se casaria com ela, relata a Reuters.

Certo é que na década que se seguiu, o príncipe não conheceu ninguém que o encantasse. E o destino trataria de os aproximar: anunciaram o noivado em Maio de 2011, já Jigme tinha subido ao trono, e casaram-se em Outubro do mesmo ano. O rei tinha 31 anos e a rainha consorte, 21.

A história tem ainda outro encanto para os butaneses. É que, apesar de a poligamia ser legal para os homens (o anterior rei tem quatro mulheres), o monarca declarou que nunca se casará com outra mulher, afirmando que Jetsun Pema será a sua única rainha.