Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro: quem pode ganhar no PS? E no país?

As eleições internas do Partido Socialista marcadas para esta sexta-feira e sábado vão servir para eleger o sucessor de António Costa na liderança do partido. Entre os candidatos Daniel Adrião (dirigente socialista), José Luís Carneiro (actual ministro da Administração Interna e antigo secretário-geral adjunto) e Pedro Nuno Santos (deputado e ex-ministro das Infra-Estruturas). Neste P24 ouvimos a análise de Ana Sá Lopes.

