Marcelo veta alterações aos estatutos das ordens dos advogados e dos enfermeiros

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetou esta segunda-feira os diplomas, provenientes da Assembleia da República, de alteração aos estatutos da Ordem dos Advogados e da Ordem dos Enfermeiros.

Uma das razões invocadas para vetar o diploma relativo à Ordem dos Advogados prende-se com o tempo dos estágios. Marcelo Rebelo de Sousa alinha-se com a opinião da Ordem dos Advogados, que considera “insuficiente” um estágio de 12 meses em vez dos 18 actuais.

Segundo esta ordem, “em toda a União Europeia, só 3 Estados-membros em 27 possuem estágios com idêntica ou inferior duração”. Para Marcelo, o legislador poderia ter previsto um período mais longo, até 18 meses, “compatível com a formação exigida a um advogado, em face do interesse público da sua profissão”.

Quanto à remuneração do estágio para advogado, diz Marcelo que o facto de não se prever um “mecanismo de co-financiamento público, nos em casos em que tal se justifique”, pode, “no limite”, “constituir uma barreira no acesso à profissão”.

Por fim, argumenta o Presidente da República, a possibilidade de “outros profissionais não advogados” praticarem actos “próprios dos Advogados” parece “introduzir uma possibilidade de concorrência desleal, na medida em que estes profissionais não se encontram adstritos” a “deveres disciplinares” e a outras obrigações.

Já o decreto que altera o estatuo da Ordem dos Enfermeiros, segundo Marcelo, “não assegura a desejável complementaridade funcional das profissões de saúde, carecendo de fundamento a existência de actos reservados [e] devendo as práticas ser exercidas em complementaridade no superior interesse dos beneficiários dos cuidados”. Além disso, defende, o documento não salvaguarda “o interesse público, nem [contribui] para o bom funcionamento das instituições e, de forma particular, do Serviço Nacional de Saúde”.