Marcelo veta estatutos da Ordem dos Arquitectos e dos Engenheiros

O Presidente da República vetou dois diplomas relativos aos estatutos da Ordem dos Arquitectos, por considerar que "gera ambiguidades", e da Ordem dos Engenheiros, em que criticou a "indefinição em competências" que é "contrária ao interesse público e não acautela a segurança de pessoas e bens".

Na nota divulgada esta quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou ainda ter promulgado os estatutos da Ordem dos Farmacêuticos, chamando no entanto a atenção para a necessidade de revisitar o diploma para "corrigir aspectos" que podem causar "entropias" aos destinatários dos serviços.

No total, são 21 diplomas relativos a estatutos de Ordens Profissionais. O Presidente já promulgou alguns mas para já decidiu chumbar dois. Com origem numa proposta de lei do Governo, a bancada do PS aprovou sozinha as alterações aos 21 estatutos de Ordens Profissionais, com muita contestação em alguns sectores, designadamente pelos médicos e advogados. Estes dois últimos ainda não viram os respectivos estatutos promulgados.

Na mensagem anexa à devolução do decreto relativo aos engenheiros, o Presidente assume que vetou o diploma, depois de ouvir o respectivo bastonário. O chefe de Estado aponta “a forma como são tratados os actos de engenharia e respectiva graduação, bem como a indefinição de competências que parece resultar do Estatuto, que é contrária ao interesse público e não acautela a segurança de pessoas e bens, nem a (necessária) confiança nos actos de engenharia dos profissionais devidamente habilitados”.

“Na verdade, não basta ser-se licenciado em engenharia para se estar habilitado a assumir a direcção técnica de uma obra de maior complexidade, pelo que a graduação de actos de engenharia, de acordo com a experiência profissional, é fundamental para a confiança dos destinatários dos serviços de engenharia”, lê-se na mensagem.

Relativamente aos estatutos da Ordem dos Arquitectos, o Presidente considera que “o regime conjugado dos actos próprios da profissão e dos actos partilhados (com outras profissões) gera ambiguidades e revela-se pouco consentâneo com a prática profissional da arquitectura”.

Assumindo que ouviu o respectivo bastonário antes de decidir vetar o decreto, o chefe de Estado aponta contradições: “Algumas das normas parecem contradizer as políticas públicas mais recentes que valorizam a prática arquitectónica enquanto transformadora do património público e capaz de satisfazer as necessidades crescentes da nossa sociedade”.

A aprovação deste pacote legislativo, em Outubro passado, foi feita em contra-relógio para permitir que o Governo fizesse atempadamente o pedido de uma nova tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A oposição protestou contra um processo legislativo "desprestigiante" para a Assembleia da República, e o PS admitiu vir a revisitar os diplomas a curto prazo.