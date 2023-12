“As lágrimas de crocodilo de António Costa não incomodam o PSD”, diz Montenegro

Em Beja, o líder do PSD insistiu que a decisão sobre a localização do aeroporto é política e disse que o documento da comissão técnica independente não é algo “sagrado que ninguém pode questionar”.

Luís Montenegro, líder do PSD, disse nesta segunda-feira que as “lágrimas de crocodilo” — de António Costa, primeiro-ministro, que em declarações à CNN reconheceu estar “magoado” pela forma como tudo, relativamente à sua demissão, se passou — “não incomodam o PSD”. Sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, insistiu tratar-se de uma decisão política e, a propósito do caso das gémeas, disse ser importante “desfazer dúvidas”.

"As lágrimas de crocodilo de António Costa, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro não incomodam o caminho do PSD", afirmou, acrescentando que os socialistas "estiveram 15 anos a governar o país; as mesmas pessoas, as mesmas equipas, as mesmas teses", para concluir enumerando um conjunto de situações que a governação do PS não conseguiu resolver, desde logo na saúde.

Questionado sobre o que faria perante um comunicado semelhante ao que empurrou o antigo primeiro-ministro para a demissão, Montenegro respondeu que “teria evitado que [o comunicado] saísse”, uma vez que “não faria nada” que pudesse levar à sua redacção. “Isto é um problema existencial de António Costa”, concluiu o líder do PSD, em declarações transmitidas pela CNN Portugal.

Debruçando-se sobre a localização do aeroporto, referiu-se ironicamente ao estudo da comissão técnica independente (CTI), que decidiu a favor da opção Portela+Alcochete, como “um documento sagrado que ninguém pode questionar”. “Não é: pode ser modificado”, afirmou, lembrando que o documento está em apreciação pública.

“Todos têm o direito (…) de dar à CTI mais elementos para ela tirar conclusões. O que é pedido aos técnicos é que dêem informação técnica, e aos políticos que decidam”, disse.

Montenegro explicou ainda que o grupo de trabalho interno criado pelo PSD para avaliar a localização do aeroporto, a privatização da TAP e a construção da linha ferroviária de alta velocidade aproveitará “todo o tempo disponível para poder decidir com rapidez e apresentar a decisão”. O objectivo da criação desta equipa é, precisamente, evitar “comentários” ou “entrar num jogo público de palpite” sobre a questão do aeroporto, considerou.

Questionado sobre se o PSD tenciona ouvir o filho de Marcelo Rebelo de Sousa, Nuno Rebelo de Sousa, em sede de comissão parlamentar — tal como a IL propôs —, Montenegro disse que não iria “obstaculizar” esse pedido.

Para o líder social-democrata, enquanto não tivermos “elementos cabais” para concluir “que as coisas correram dentro daquilo que é regular e que não houve prejuízo de ninguém”, é natural estarmos “todos interessados em poder desfazer as dúvidas” sobre o caso das gémeas.

Sobre se o Presidente da República sai diminuído desta situação, Montenegro evitou responder, notando apenas que a “situação tem de ser clarificada”.

O líder do PSD está a cumprir com o seu périplo "Sentir Portugal", que se realiza até quarta-feira no distrito de Beja.