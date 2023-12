Exportações caem 3,1% em Outubro e défice comercial sobe em 18 milhões de euros

Em Outubro de 2023, as exportações e as importações de bens registaram reduções de 3,1% e 2%, respectivamente, em comparação com o período homólogo do ano passado (as variações haviam sido de -8,6% e -12,7% em Setembro de 2023).

O Instituto Nacional de Estatística (INE) destaca o comportamento dos combustíveis e lubrificantes, e em ambos os fluxos, nesta variação. A redução foi de 22,2% nas exportações e de 23% nas importações, “reflectindo decréscimos em volume (-5,9% e -7,3%, respectivamente) e a redução dos preços destes produtos no mercado internacional (-17,3% e -16,9%, pela mesma ordem)”, explica o INE nos dados divulgados esta segunda-feira.

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações diminuíram 1,7%. As “importações, depois de dois meses em queda, aumentaram 1,3% (-8,4% e -10,1%, respectivamente, em Setembro de 2023)”.

Os preços caíram 4,6% nas exportações e 5,9% nas importações (-4,7% e -6,9%, respectivamente, em Setembro de 2023; em Outubro de 2022, as variações tinham sido de 14,9% e 13,8%).

Retirando os produtos petrolíferos da análise, “registaram-se decréscimos menos expressivos”, que foram de -2,9% nas exportações e -4,7% nas importações (-1,6% e -4,6%, respectivamente, em Setembro de 2023; em Outubro de 2022, as variações positivas tinham sido de 13,1% e 10,2%).

Face a Outubro do ano passado, o défice da balança comercial aumentou 18 milhões de euros, atingindo 2900 milhões de euros. “Excluindo combustíveis e lubrificantes, o défice aumentou 212 milhões, totalizando 2264 milhões de euros”, refere o INE.

No trimestre terminado em Outubro de 2023, as exportações e as importações diminuíram 6,4% e 10,1%, respectivamente, face ao mesmo período de 2022.