A caminho de Timor-Leste para uma visita, o Presidente Jorge Sampaio cruzou-se, numa escala no aeroporto de Singapura, com Henry Kissinger, que lhe perguntou para onde ia. Sampaio, no seu fino humor de extracção britânica, respondeu: “A Timor-Leste livre, sabe”. (“To a free East Timor, you know”)

