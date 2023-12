O que falta para que se comece a construir o novo aeroporto de Lisboa?

Para já, com o Governo a entrar nesta quinta-feira em funções, é preciso esperar pelas eleições de 10 de Março, mas, depois disso, a decisão pode não ser tão imediata como a vontade política.

Depois de conhecida a localização mais favorável para o novo Aeroporto Internacional de Lisboa — o Campo de Tiro de Alcochete, no concelho de Benavente —, é tempo dos políticos decidirem. Para já, com o Governo a entrar nesta quinta-feira em funções, é preciso esperar pelas eleições de 10 de Março, mas, depois disso, a decisão pode não ser tão imediata como a vontade política. Neste P24 ouvimos Marta Moitinho Oliveira, directora-adjunta do PÚBLICO.

