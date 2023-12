O que está em causa na nova mudança das regras orçamentais?

Desde que nasceram, com o euro, as regras orçamentais impostas a todos os Estados-membros têm sido alvo de críticas e já mudaram diversas vezes. Uma nova alteração está em debate.

Os ministros das Finanças europeus reúnem-se, esta quinta-feira, para no Eurogrupo e no Ecofin discutirem, entre outros temas, a reforma das regras orçamentais da União Europeia. Chegar a um entendimento está a ser difícil, com as diversas capitais a dividirem-se entre os que desejam regras que se adaptem totalmente às circunstâncias de cada país e aqueles que não abdicam da existência de padrões idênticos para todos.