Fechar os Olhos, Maestro e outros filmes para ver esta semana

À época do seu desaparecimento, durante a rodagem do filme La Mirada del Adíos, Julio Arenas era um dos mais amados actores espanhóis. Embora o seu corpo nunca tenha sido encontrado, as autoridades concluíram que terá caído acidentalmente ao mar e encerraram o caso. Quase 30 anos passados sobre esse evento, o realizador Miguel Garay, seu grande amigo, faz uma retrospectiva da vida dele num programa de televisão.

Estreado no Festival de Cinema de Cannes em Maio de 2023, Fechar os Olhos arrecadou o prémio de melhor filme na secção competitiva na edição de 2023 do LEFFEST - Lisboa Film Festival – atribuído por um júri composto por Elia Suleiman, Fanny Ardant, Khalik Allah, Georgi Gospodinov, Nitin Sawhney, Rachel Kushner e Adriana Molder.

Nomeado para 11 prémios Goya, conta com realização do celebrado realizador espanhol Víctor Erice (O Espírito da Colmeia, O Sul, O Sol do Marmeleiro), que escreve o argumento em parceria com Michel Gaztambide. O elenco conta com Manolo Solo, José Coronado, Soledad Villamil e Ana Torrent.

Críticas, salas e horários

Nascido a 25 de Agosto de 1918, Leonard Bernstein era filho de judeus ucranianos que emigraram para os EUA no início do século XX. Em adulto, tornou-se maestro da Orquestra Filarmónica de Nova Iorque e foi reconhecido internacionalmente como um grande talento da música clássica – o que, na época, significava ser reconhecido na Europa.

Para além disso, ficou célebre pelos concertos transmitidos pela televisão e pelos musicais para a Broadway – entre eles West Side Story, um dos mais populares musicais de sempre, adaptado ao cinema por duas vezes: em 1961 por Jerome Robbins e Robert Wise; e em 2021 por Steven Spielberg. Bernstein faleceu de ataque cardíaco no dia 14 de Outubro de 1990, aos 72 anos.

Estreado na 80.ª edição do Festival de Veneza, um biopic realizado, protagonizado e co-escrito (em parceria com Josh Singer) por Bradley Cooper que conta a história de amor entre o maestro e a actriz chilena Felicia Cohn Montealegre (1922-1978), com quem foi casado durante 25 anos e com quem teve três filhos: Jamie, Alexander e Nina Bernstein, que apoiaram toda a produção do filme.

Críticas, salas e horários

Esta é a história de Willy Wonka, a excêntrica personagem que conhecemos em Charlie e a Fábrica de Chocolate, a obra escrita em 1964 pelo britânico Roald Dahl e que foi adaptada ao grande ecrã em 1971 por Mel Stuart, com Gene Wilder no papel principal; e em 2005 por Tim Burton, com Johnny Depp como protagonista.

Esta nova adaptação, realizada por Paul King (Bunny and The Bull ou Paddington 1 e 2), conta com Timothée Chalamet na pele do jovem Wonka, mágico, entertainer e inventor muito especial que, corajosamente, enfrentou grandes adversidades em prol da arte chocolateira.

Ficamos também a conhecer a sua relação com os pais e a amizade com Noodle e Oompa Loompas (Hugh Grant) que, mesmo nos momentos de maior desânimo, nunca deixaram de estar do seu lado.

Para além de Chalamet e Grant nos principais papéis, o elenco de Wonka conta com actores secundários de peso, onde se incluem Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Paterson Joseph e Calah Lane.

Críticas, salas e horários

A propósito da estreia de Wonka, vale a pena rever a versão da obra Dahl através da câmara de Tim Burton, o aclamado autor de algumas das mais interessantes obras cinematográficas contemporâneas, entre elas Eduardo Mãos de Tesoura (1990), O Estranho Mundo de Jack (1993), Marte Ataca (1996), ​O Grande Peixe (2003), A Noiva Cadáver (2005) ou Sweeney Todd: O Terrível Barbeiro de Fleet Street (2007).

Neste filme, temos um Willy Wonka (Johnny Depp) já adulto, 15 anos depois de se ter isolado do mundo. Decidido a escolher o herdeiro do seu império de chocolate, ele promove um concurso internacional.



Cinco crianças, entre as quais Charlie (Freddie Highmore, mais tarde conhecido por dar vida à personagem Norman, na série Bates Motel e ao Dr. Shaun Murphy, em The Good Doctor), um miúdo muito pobre de 11 anos, encontram os Bilhetes Dourados em barras de chocolate e ganham uma visita guiada à lendária fábrica. Charlie fica imediatamente fascinado pelo mundo do chocolatier e pela sua peculiar personalidade.

Em exibição hoje, às 00h30, no AXN Movies. Também disponível na Apple TV+, na HBO Max e na Netflix

Quase 50 anos após Le Révélateur (1968), o seu filme de estreia, Philippe Garrel realiza este drama familiar, que completa a chamada "trilogia do amor" iniciada em 2013 com Ciúme e continuada dois anos depois com À Sombra das Mulheres.

A história debruça-se sobre a complexidade das relações humanas e centra-se em Gilles, um professor de filosofia (interpretado por Ériv Caravaca) que vive com Ariane (Louise Chevillotte), uma das suas alunas. Tudo corre bem até ao dia em que a sua filha Jeanne (Esther Garrel, filha do realizador e irmã de Louis Garrel), que é da mesma idade de Ariane, vai morar com eles após uma separação particularmente dolorosa.



Em exibição no dia 11 de Dezembro, às 22h50, na RTP2 e também disponível na Filmin.