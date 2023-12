Coreia do Norte ameaça abater satélites norte-americanos

A Coreia do Norte ameaçou abater satélites espiões norte-americanos em resposta a "qualquer ataque" contra o satélite colocado por Pyongyang em órbita a 21 de Novembro, informou a agência de notícias oficial norte-coreana.

Pyongyang afirmou que uma operação do género seria considerada uma "declaração de guerra", indicou a KCNA.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), a declaração surge depois de um responsável norte-americano ter explicado que Washington dispõe de vários "meios reversíveis e irreversíveis" para "privar um adversário das suas capacidades espaciais e contrariá-las".

Depois de duas tentativas falhadas, em Maio e Agosto, Pyongyang conseguiu colocar um satélite espião em órbita. A Coreia do Sul confirmou na quinta-feira que o lançamento foi bem-sucedido.

"Se os Estados Unidos tentarem violar o território legítimo de um Estado soberano", Pyongyang "considerará a possibilidade de adoptar medidas de autodefesa para enfraquecer ou destruir a viabilidade dos satélites espiões americanos", alertou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano.

A Coreia do Norte garantiu esta semana que o satélite espião captou imagens da Presidência dos EUA, da Casa Branca, do Pentágono e de outras importantes instalações da defesa norte-americana. O porta-voz afirma que a Rússia ajudou a Coreia do Norte a lançar este satélite.