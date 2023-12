Médio Oriente: o que se segue depois do fim da trégua

Seria ingénuo esperar que a trégua em Gaza pudesse durar muito mais tempo ou sequer trouxesse a esperança de um recomeço para israelitas e palestinianos depois do ataque selvagem de 7 de Outubro e da brutal resposta israelita com o seu cortejo de destruição e 15 mil mortos – 40% dos quais crianças. Tratou-se sempre de uma pausa frágil e precária, a que nos agarrámos no conforto das imagens de celebração pelo reencontro de 110 reféns e 240 prisioneiros com as suas famílias, mas que não trouxe nunca qualquer perspectiva realista de acabar com a guerra entre Israel e o Hamas. Ela seguirá o seu curso implacável, agora numa nova fase e sem que alguém seja ainda capaz de antever um desfecho ou de trazer mínimos sinais de apaziguamento à trémula região do Médio Oriente.

