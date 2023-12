Hospital das Bonecas: curar saudades

“Boneca oferecida em 1969 a Maria Amélia Matos. Nome da boneca Amély.” Quando chegou ao Hospital das Bonecas, o pequeno pedaço de papel dava conta das linhas gerais da vida da boneca a precisar de cuidados. Estava no sítio certo. Amély integrou a família numerosa que habita no rés-do-chão e no primeiro andar, do número 7, da Praça da Figueira, em Lisboa, desde 1830. Manuela Cutileiro conhece cada rosto, sabe-lhes as maleitas, ouviu-lhes as histórias, cuida que regressem a casa como novos. Alguns vieram para ficar e tornam-se parte da colecção do museu, com a responsabilidade acrescida de representarem um período da história, uma cultura, uma geração que vai reconhecer-se e recuperar memórias e emoções. É sobretudo isso que se vive em cada divisão do Hospital das Bonecas, emoções.

