Arcádia: doce tradição

Margarida lembra-se bem do avô, Manuel Pereira Bastos, o fundador da Arcádia. “Era baixinho e muito carinhoso, muito amigo dos netos. Todos os dias, levava uma caixinha com uma dúzia de éclairs e pastéis para casa.” E se podia parecer doces a mais, o pediatra da família prescreveu aos meninos “uma ou duas línguas-de-gato por dia”. Nesse tempo, no número 63, da Rua Nova do Almada, funcionava a fábrica de pastelaria, junto com um ponto de venda, aberto em 1945. Em simultâneo, o empresário mantinha o seu primeiro estabelecimento, a pastelaria Portugália, na mesma rua, e a Confeitaria Arcádia, que era também salão de chá e prestava serviços de banquetes, na Praça da Liberdade, desde 1933. Tudo no Porto.

