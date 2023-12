Sobem para 39 as urgências de hospitais com constrangimentos na próxima semana

Do total de 83 serviços de urgência (SU) do país, 39 vão sofrer constrangimentos na próxima semana. De acordo com o mapa da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), divulgado nesta sexta-feira e respeitante ao período entre 3 e 9 de Dezembro, as especialidades de pediatria e de ginecologia/ obstetrícia continuam a ser das mais afectadas pelas perturbações. Também se mantêm previstas limitações em várias Vias Verdes AVC e em duas Vias Verdes Coronária, mais uma em relação à semana que passou, neste último caso.

"Na próxima semana verifica-se a alteração em alguns pontos da rede, mantendo-se 44 SU a funcionar em pleno (53%), e nos outros 39 SU constrangimentos nalgumas especialidades (de sublinhar que os SUP [Serviço de Urgência Polivalente], por exemplo, incluem mais de uma dezena de especialidades em presença física ou de prevenção, estando nalguns casos apenas uma delas afectada na sua disponibilidade)", informa a DE-SNS no mapa.

O total de SU identificados com limitações para a próxima semana representa um aumento em relação à última semana, quando a Direcção Executiva identificou 36 hospitais com constrangimentos.

"Esta semana será importante para avaliar os efeitos dos recentes acordos com os médicos e os impactos que poderão ter na organização das escalas, de forma a se planear a resposta até ao final do ano", ressalva ainda o comunicado da DE-SNS.

O "período crítico" vivido pelo SNS, como a própria DE caracteriza, tem exigido um planeamento semanal. Porém, apesar disso, o organismo liderado por Fernando Araújo garante que, com 83 pontos em todo o país, "têm demonstrado capacidade de articulação e suporte, garantindo segurança e qualidade na prestação de cuidados de saúde, de forma planeada, organizada, e assegurando a necessária previsibilidade".

De acordo com o mapa, são sete as Vias Verdes que não vão conseguir dar uma resposta total às necessidades e, por isso, terão de reencaminhar utentes para outros estabelecimentos hospitalares. É o caso da Via Verde AVC da Unidade Hospitalar de Viana do Castelo (que integra a Unidade Local de Saúde do Alto Minho), que estará encerrada nos dois turnos (diurno e nocturno) dos dias 3 e 9 de Dezembro e na noite de dia 8. Os doentes serão encaminhados para o Hospital de Braga.

Na mesma unidade local de saúde, também a Via Verde AVC do Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães, vai encerrar durante todas as noites da próxima semana, com os utentes a serem encaminhados também para Braga. A Unidade Hospitalar da Guarda, à semelhança desta semana, mantém esta resposta AVC encerrada.

A falta de médicos afecta directamente também um dos grandes hospitais do país. O Centro hospitalar Lisboa Norte – que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente – integra a lista, com constrangimentos previstos em ortopedia, tal como há uma semana, no dia 3. Os doentes que precisarem deste apoio serão encaminhados para o Centro Hospitalar Lisboa Central (do qual faz parte o Hospital de São José), que estará a funcionar sem limitações.

Quanto à pediatria, vai continuar encerrado o serviço de urgência da Unidade Hospitalar de Chaves, que também terá ortopedia encerrada. Os doentes serão encaminhados para Vila Real e, no caso da ortopedia, também para o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, no Porto.

Ainda em relação à pediatria, vão fechar durante a noite os serviços do Hospital Santa Maria Maior (Alto Minho), da Unidade Hospitalar de Aveiro (à excepção dos dias 3 e 6, quando estão a funcionar em pleno), do Hospital de Loures, da Unidade Hospitalar de Torres Vedras, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (que inclui o Hospital de São Francisco Xavier) e dos hospitais Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora/ Sintra) e Garcia de Orta, em Almada. Além destes, há também outros com limitações, num total de 19 serviços de urgência de pediatria condicionados.

Na ginecologia/ obstetrícia, estarão totalmente encerrados os serviços do Centro Hospitalar de Setúbal a partir de dia 4, inclusive, e do Hospital Distrital de Santarém, a partir de 5 de Dezembro. Pediatria, ginecologia/ obstetrícia, ortopedia e cirurgia geral são as especialidades nas quais estes constrangimentos mais se fazem sentir.

A DE-SNS reafirma que mantêm-se algumas das recomendações já transmitidas, como o apelo aos utentes para que liguem em caso de doença para a Linha SNS 24 ou para o 112 em caso de emergência. É igualmente dada indicação aos hospitais que informem os bombeiros e os centros de saúde, assim como a população, sobre o funcionamento das urgências. E avisa que "face às condicionantes da situação actual, poderão verificar-se constrangimentos acrescidos no acesso aos serviços de urgência, com principal impacto nos casos menos graves".