Actual Governo fez acordo com um dos sindicatos médicos. Mas não respondeu a todas as reivindicações na agenda. Nem dos clínicos nem de outras profissões do SNS.

O actual Governo chegou a um acordo intercalar com um dos sindicatos médicos, depois de mais de 30 reuniões e longos 19 meses de negociação. Mas desengane-se quem assumir a pasta da Saúde no próximo Governo se acreditar que os problemas do SNS estão resolvidos e a contestação termina. E não é apenas com os médicos que existem temas a debater.