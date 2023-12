Urgência de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier encerrada até às 21h

A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, está encerrada nesta sexta-feira, 1 de Dezembro, até às 21h. O conselho do director de serviço, Fernando Cirurgião, é que as grávidas que nesta sexta-feira precisem de se dirigir a um serviço de urgência não se desloquem ao São Francisco Xavier. "Vão encontrar uma porta encerrada. Podem dirigir-se, e serão atendidas, ao Hospital Fernando da Fonseca, à Maternidade Alfredo da Costa ou ao Hospital de Cascais", os mais próximos do estabelecimento, explica o responsável em declarações ao PÚBLICO.

A falta de médicos para completar a escala inviabilizou a abertura daquele serviço de urgência durante o dia desta sexta-feira.

Desde Agosto que aquele centro hospitalar partilha a urgência de obstetrícia com a do Hospital de Santa Maria, também em Lisboa. As equipas médicas rodam entre os dois hospitais, que deveriam ter sempre de escala, no mínimo, três especialistas e três internos.

Contudo, na manhã desta sexta-feira de feriado, o número de profissionais escalados não foi suficiente para permitir a abertura daquela que é a maior maternidade do país, neste momento. "Estamos com 12 camas para grávidas em trabalho de parto, mais as 40 camas de pós-parto e mais 16 camas de grávidas de alto risco, que estão sempre ocupadas. Todos esses números levam a que as equipas estejam bem constituídas e bem robustas. O que aconteceu nesta manhã é que quem chegou no turno da manhã entendeu que tinha uma equipa insuficiente para ter as portas abertas e atender novas grávidas", desenvolve ainda Fernando Cirurgião, que considera algo inesperado o fecho.

De acordo com o director de serviço, apesar deste encerramento, a escala está garantida a partir das 21h e também durante o fim-de-semana.