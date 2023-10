Urgências de obstetrícia e de pediatria mantêm fechos rotativos até Janeiro de 2024

Problemas concentram-se em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve. O que era para ser transitório passou a ser normal.

A entrega de minutas de escusa para fazer mais do que as 150 horas extraordinárias por ano agravou o já complexo plano de fechos rotativos das maternidades em Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Na margem Sul do Tejo, só uma das três urgências de ginecologia e obstetrícia se vai manter sempre aberta neste Inverno, porque a do Barreiro vai fechar durante toda a semana, de 15 em 15 dias. Como a do Garcia de Orta (Almada) encerra todos os fins-de-semana, haverá dois em que apenas estará em funcionamento pleno a de Setúbal. Sete urgências de pediatria também fecham à noite ou têm constrangimentos.

De resto, em Lisboa e Vale do Tejo o mapa das maternidades e das urgências de pediatria continua a ser muito complicado de interpretar, pelo menos para um leigo. E já se tornou normal que algumas grávidas que não cuidem de ligar primeiro para o SNS24 ou consultar o plano tenham que fazer muitos quilómetros. E alguns pais com crianças doentes também. É o que se conclui da leitura dos novos planos para as urgências de ginecologia-obstetrícia e blocos de partos (vulgo maternidades) e urgências de pediatria que esta segunda-feira foram publicados pela Direcção Executiva no portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

pdf Calendário de funcionamento dos serviços de urgência de pediatria médica Descarregar

Há dez maternidades no país com encerramentos rotativos agendados. Na pediatria, há duas só abertas durante o dia e cinco com “constrangimentos”, segundo o plano. Por definição, uma urgência é um serviço aberto 24 sobre 24 horas, recorde-se. Mas a falta de especialistas (ginecologistas-obstetras e pediatras) para completar escalas de urgência, que já era grave antes, ainda se tem agravado mais nos últimos dias por causa do contágio do movimento que está a levar cada vez mais médicos a recusar-se a fazer mais do que as 150 horas extraordinárias anuais obrigatórias.

pdf Calendário de funcionamento dos serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e blocos de parto Descarregar

Há apenas uma boa notícia - a urgência de pediatria de Loures vai abrir de dia à sexta-feira.

No Algarve só está garantido o funcionamento de uma das duas urgências de ginecologia-obstetrícia (Faro e Portimão) mas não se esclarece qual é o horário.

Os problemas circunscrevem-se a LVT e ao Algarve. No Norte, Centro e Alentejo todas as urgências de ginecologia-obstetrícia se mantêm em funcionamento pleno, à excepção da de Leiria, no Centro, que a partir de Novembro vai encerrar alguns dias também, depois de as obras na das Caldas da Rainha terminarem.

Com os hospitais de LVT e Algarve com cada vez mais dificuldades em completar escalas, a Direcção Executiva do SNS não teve outra hipótese se não a de prolongar até Janeiro próximo estes mapas tingidos de vermelho e laranja (encerramentos rotativos e desvio de doentes para outros hospitais comunicado ao Centro de Orientação Urgente de Doentes, CODU). Esta estratégia, anunciada como transitória para fazer face à falta de médicos especialistas, vai assim durar mais de um ano.

Os mapas podem ser consultados no portal do SNS. Este é o das urgências de ginecologia e obstetrícia. As grávidas e os pais devem ligar, primeiro, para o SNS24, para não andarem perdidos entre urgências.