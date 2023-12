Caminhar até Mordor, ver baleias que voam e outros passeios (com tecnologia) em família

Quando se pensa em actividades em família, a tecnologia pode ser facilmente vista como vilã e motivo de distracção e sedentarismo. Excluindo uma ida ao cinema, os ecrãs (consolas, tablets, leitores digitais e telemóveis) parecem promover mais vezes o isolamento do que o convívio. Mas não tem de ser assim. O PÚBLICO reúne três actividades centradas na tecnologia, para dar asas à imaginação, aprender sobre ciência e realidade virtual e passar tempo em família longe do sofá.

Caminhar ao lado de baleias que voam

O Zero Latency, na zona da Grande Lisboa, é uma opção para grupos (até oito pessoas) com maiores de 13 anos. O estúdio de jogos em realidade virtual permite aprender sobre a tecnologia e visitar mundos impossíveis onde baleias voam, é possível embarcar em missões espaciais, ou há zombies para derrotar. Cada jogo dura uma hora: 30 minutos de jogo e 30 minutos para conhecer e montar o equipamento (uma mochila, um par de óculos de realidade virtual e uns auscultadores). Os preços começam nos 18€/pessoa, de terça a quinta; à sexta-feira e ao fim-de-semana, são 26€/pessoa​. O estúdio fica no UBBO Shopping Resort, na Amadora.

O Engineerium é um enorme puzzle em 3D para jogar com os amigos ou a família

Desbloquear planetários e centros de ciência

Sem planos para o fim-de-semana? A app Circuitos Ciência Viva reúne dezenas de passeios, centros de ciência, planetários e oficinas para visitar em Portugal. A curadoria é da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Pode-se consultar a app; a subscrição dá acesso gratuito aos Centros de Ciência Viva (21 ao todo) e descontos em alojamento, restauração e outras actividades sugeridas (por exemplo, saltar de pára-quedas). São 60€ por ano para dois adultos, ou um casal, com filhos menores.

A app permite encontrar diferentes roteiros, centros de ciência e actividades lúdicas em Portugal

A pé da Torre Eiffel a Mordor sem sair de casa

A app Conqueror Virtual Challenges transforma caminhadas em família em aventuras para aprender sobre locais longínquos — reais ou fictícios — ao caminhar virtualmente pelos mesmos. Ou seja, os quilómetros que se andam no parque ao pé de casa (ou mesmo dentro de casa) permitem desbloquear informação sobre marcos em mapas virtuais como o Coliseu em Roma ou Mordor, do universo do Senhor dos Anéis. No final, recebe-se uma medalha no correio e ajuda-se a plantar árvores: a empresa faz donativos a organizações ambientais com base nos desafios completados. Por ora, o sistema só está disponível em alemão, inglês e espanhol. Cada desafio custa cerca de 30€.

A app inclui desafios para visitar cidades de universos fictícios como Mordor, do Senhor dos Anéis.