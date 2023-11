O enlevo com Cavaco Silva é a descrença no futuro

A nostalgia do cavaquismo pareceu valer mais do que uma visão, um programa, uma ideia. O que diz muito da política em Portugal nestes tempos de amargura.

1. Luís Montenegro salvou-se das dúvidas do partido e do alheamento do resto dos portugueses no congresso do PSD que aconteceu este sábado em Almada. Salvou-se da anomia em que se parecia ter afundado. Salvou-se dos estados de alma de um partido ciclotímico, ora eufórico em excesso, ora deprimido sem causa visível. Só não se salvou do estatuto do líder em construção, que precisa de um patrocínio para brilhar. Montenegro prolongou o seu prazo de validade não à sua custa, não à custa das promessas com que tenta recuperar o eleitorado perdido, não à custa de uma mensagem ou de um projecto. No congresso, salvou-se à custa de uma muleta política: Cavaco Silva.