A invasão dos pais helicóptero

Os pais helicópteros, cognome fabuloso, são aqueles que pairam sobre os filhos a par e passo, criando um tal remoinho de vento que os pobres mal conseguem andar pelo seu próprio pé. O termo foi cunhado já em 1969 pelo psicólogo Haim Ginott, “plagiando-o” do testemunho de um miúdo que comparava a mãe a um helicóptero — a culpa é sempre das mães! —, mas aparentemente foram-se multiplicando qual praga de gafanhotos, chegando até à universidade.

Segundo um artigo recente do Expresso, os professores queixam-se de pais que discutem as notas dos seus rebentos de 19 e 20 anos de idade, escrevem a pedir justificações, fazendo com que os seus filhos maiores e vacinados passem por mentecaptos — o resultado, argumentam, é uma crescente imaturidade dos alunos.

Ah, sim, este era assunto para uma conversa acesa em mais um episódio do Birras de Mãe.

