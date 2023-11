Festival do Moscatel com provas, ostras e um mercado no Castelo de Palmela

A quinta edição do Festival do Moscatel acontece este fim-de-semana, 2 e 3 de Dezembro, entre as 11h e as 20h, na Pousada Castelo de Palmela. O evento, de entrada livre, reúne oito produtores da região e terá, além de um mercado com vinhos da casta moscatel, 22 actividades paralelas, incluindo provas comentadas e harmonizações.

Este ano, a grande novidade do festival é a localização, na Pousada Castelo de Palmela (nos anos anteriores aconteceu no Cine-teatro São João, também no centro histórico de Palmela), resultado de uma parceria entre a Associação da Rota de Vinhos da Península de Setúbal e o Grupo Pestana/Pousadas de Portugal.

“É um festival importante como forma de procurar novos momentos de consumo, novos públicos e também para divulgar o nosso enoturismo, que na região é referência”, considera Lígia Carvalho, responsável pelo departamento de Desenvolvimento Económico e Turismo de Palmela.

O festival reúne este ano oito produtores da região: a Adega Camolas, a Adega de Palmela, a Adega de Pegões, a Casa Ermelinda Freitas, a Casa Filipe Palhoça Vinhos, a Quinta de Catralvos, a Quinta do Piloto e a Venâncio da Costa Lima.

“Este evento tem um mercado de moscatel onde temos uma mostra com provas e venda de vinhos da casta moscatel, quer o [moscatel] generoso, quer vinhos rosé e brancos feitos a partir da casta”, diz Lígia Carvalho. A responsável do turismo garante também que o moscatel roxo, que há duas décadas estava em risco de extinção, será outra das referências no mercado.

Para as provas, é preciso adquirir um copo, que custa 5 euros. O festival terá ainda provas comentadas, para as quais é preciso inscrição prévia (info@rotavinhospsetubal.com).

No sábado, às 11h30, celebram-se 110 anos de região demarcada de moscatel com a prova “Moscatel Tasting: Região Demarcada do Moscatel de Setúbal”, conduzida pela Confraria do Moscatel de Setúbal (o custo é de 5 euros).

No domingo, às 11h, o sommelier Gonçalo Patraquim orienta a prova “Moscatel de Setúbal: Amor de Perdição”, uma viagem pelos vários estilos de moscatel de Setúbal, harmonizada com produtos regionais (o custo também é de 5 euros). No mesmo dia, às 15h, a Escola de Hotelaria de Setúbal vai preparar cocktails com base de moscatel, numa mostra de participação gratuita.

O último dia de festival conta com uma degustação de ostras da Neptun Pearl, empresa de ostras do Sado de Célia Rodrigues, com harmonização vínica da Adega de Pegões (7 euros).

Além de harmonizações de moscatel com chocolate e queijo de Azeitão, o festival terá ainda actividades para crianças e uma visita guiada nocturna ao Castelo de Palmela.