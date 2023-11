Investigações fiscais com troca de dados já renderam 126 mil milhões em receitas

Portugal é o anfitrião da reunião do fórum da OCDE que impulsiona a partilha de informações fiscais. Em Lisboa, as vozes de 169 jurisdições debatem os passos a dar no combate à evasão.

As autoridades tributárias que nos últimos anos começaram a trocar informações de forma regular, a nível mundial, para saber se os seus cidadãos e empresas têm contas bancárias no estrangeiro já conseguiram recuperar “quase 126 mil milhões de euros em impostos, juros e multas” desde que o intercâmbio arrancou em 2017-2018, estima o Fórum Global para a Transparência e a Troca de Informações para Fins Fiscais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), um grupo de discussão que reúne 169 jurisdições comprometidas com a cooperação entre as administrações tributárias no combate à evasão fiscal.