CMVM multa TAP em 50 mil euros por informação “não verdadeira” sobre saída de Alexandra Reis

Em Fevereiro do ano passado, a TAP emitiu um comunicado a anunciar a “renúncia ao cargo” de administradora por Alexandra Reis. Esta informação, afinal, “não era verdadeira”, concluiu a CMVM.

A forma como se desenrolou o processo de saída de Alexandra Reis do conselho de administração da TAP vai valer uma multa de 50 mil euros à companhia aérea. A coima, por "contra-ordenação muito grave", foi aplicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que considera que a empresa divulgou informação sobre este caso que "não era verdadeira" nem "clara", uma vez que não mencionou o acordo celebrado com a antiga administradora.

A informação foi divulgada, nesta quarta-feira, em comunicado emitido pela CMVM, que revela ainda que a TAP já impugnou a decisão de coima em tribunal.