Finanças têm de decidir se Alexandra Reis fica com pasta da TAP

Em Fevereiro deste ano, Alexandra Reis apresentou a sua renúncia ao cargo de administradora executiva da TAP, levando consigo, sabe-se hoje, depois de uma notícia do Correio da Manhã, o direito a uma indemnização de meio milhão de euros. Agora, dez meses depois, é por ela que deve passar, enquanto secretária de Estado do Tesouro, a última fatia do empréstimo à transportadora aérea do Estado, no valor de 990 milhões de euros, algo que está planeado ocorrer esta semana (completando assim a ajuda de Estado de 3200 milhões autorizada por Bruxelas).