Dois registos fonográficos com Grândola propostos para Património Nacional

Proposta abrange as bobinas de Grândola como senha do 25 de Abril e do concerto de 29 de Março de 1974 e é entregue esta quarta-feira na Direcção-Geral do Património Cultural.

O pretexto são os 50 anos do 25 de Abril. E a proposta tem por objectivo salvaguardar dois registos fonográficos que documentam a importância da canção Grândola vila morena, de José Afonso, no contexto do levantamento militar que derrubou a ditadura. A iniciativa é da Câmara Municipal de Grândola e da Direcção Regional de Cultura do Alentejo e a proposta, com um dossier fundamentado, vai ser entregue esta quarta-feira, pelas 14h, na Direcção-Geral do Património Cultural, no Palácio da Ajuda. Uma hora depois, pelas 15h, realiza-se na Casa do Alentejo, em Lisboa, uma cerimónia para tornar pública a oficialização de tal acto.