É Cá da Terra: Figueira de Castelo Rodrigo com mercado mensal de produção local

A Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo vai promover o ciclo de certames "É Cá da Terra" dedicado aos produtos locais, que culminará com a realização de uma Feira Agrícola Transfronteiriça, em Outubro de 2024.

Aquela autarquia do distrito da Guarda refere, numa nota enviada à agência Lusa, que a iniciativa "consiste num conjunto de certames dedicados à agricultura, pecuária, caça e transformação de produtos, tendo como objectivo estimular a economia local e reavivar o sentimento de pertença ao concelho e à região".

O ciclo "É Cá da Terra - Feira de Saberes e Sabores" inicia-se no dia 16 de Dezembro com o primeiro certame.

Vai repetir-se mensalmente sempre no Mercado Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo até à realização da Feira Agrícola Transfronteiriça (FAT), nos dias 18, 19 e 20 de Outubro de 2024.

A Câmara destaca que uma das características do evento é a cooperação das juntas de freguesia locais, na coordenação e divulgação dos produtos e produtores das suas próprias freguesias.

Em cada certame haverá quatro secções distintas. A Praça será uma zona de venda de produtos endógenos, provenientes de explorações agrícolas e pecuárias do concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

O espaço identificado por "Produto Rei" será uma área dedicada à exposição, venda, degustação e demonstração de um produto ou conjunto de produtos em destaque a cada mês.

Haverá também a área "Além-fronteiras" que será de exposição e venda de produtos endógenos das províncias raianas espanholas, também focada no produto "rei do mês".

Haverá ainda uma área de tasquinhas a cargo das associações do concelho, onde serão servidas refeições, com pratos confeccionados com o produto rei de cada mês.

A autarquia realça que este ciclo "é um esforço conjunto para celebrar a riqueza do concelho, destacar os produtos locais" e para "criar um ambiente único para compradores, visitantes e entusiastas da gastronomia".