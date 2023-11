Opereta O Morcego abre celebrações do centenário do Teatro Tivoli

O Teatro Tivoli, em Lisboa, a celebrar 99 anos, inicia na quinta-feira a celebração do seu centenário, com a opereta O Morcego, de Johann Strauss II, com um elenco integralmente português.

A agenda comemorativa, já apresentada, inclui 30 produções nacionais e internacionais, estando previsto cerca de 250 sessões, contemplando cinema, dança, música, teatro, programas para a família e conferências.

Na área da música, depois da opereta em três actos O Morcego, é apresentado a 22 de Janeiro o concerto Mozart Concertante, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob a direcção da concertino Ana Pereira, que será também solista.

O próximo espectáculo da agenda celebrativa do centenário é o bailado O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, pelo Ballet de Kiev, que estará em cena de 1 a 3 de Dezembro.

A opereta O Morcego, inspirada na peça Le Réveillon (1872), escrita pelos franceses Henri Meilhac e Ludovic Halévy, é uma das mais celebradas obras de Strauss II, refere o Teatro Nacional de S. Carlos (TNSC), que assim se associa ao centenário do Tivoli. A acção dramática decorre na noite de Ano Novo, o que suscita o desfilar de czardas, valsas e de outras músicas que "faziam feliz a capital austríaca à época", segundo o TNSC.

No original Die Fledermaus, a opereta com libreto de Carl Haffner e Richard Genée estreou-se em Viena em Abril de 1874, com assinalável êxito, o que catapultou Strauss para a direcção dos concorridos bailes vienenses.

No Tivoli, a opereta tem a direcção musical do maestro titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Antonio Pirolli. A narração e textos de ligação entre números cantados estão a cargo do tenor Mário João Alves, e o elenco é constituído pelas sopranos Susana Gaspar, Rita Marques e Cecília Rodrigues, os barítonos Luís Rodrigues, João Merino e Tiago Matos, a meio-soprano Cátia Moreso, que recentemente protagonizou a opereta Maria da Fonte, do compositor oitocentista Augusto Machado, o tenor Leonel Pinheiro, e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, sob direcção do maestro titular Giampaolo Vessella​.

O teatro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foi uma iniciativa do empresário Frederico Lima Mayer que visava dotar a capital de uma sala de espectáculos que ombreasse com outras da Europa. A traça do cineteatro, propósito para o qual foi edificado, é do arquitecto Raul Lino, e abriu portas em 1924, com a projecção do filme Violetas Imperiais, de Henry Roussel.