PSD explica proposta de Montenegro: o aumento suplementar para idosos será só no CSI

Miranda Sarmento repetiu promessa de Montenegro de chegar a 2028 com rendimento mínimo de pensionistas de 820 euros. Mas sem acenar com aumento das reformas, que subiriam normalmente.

Joaquim Miranda Sarmento, líder do grupo parlamentar do PSD, explicou esta segunda-feira a proposta anunciada por Luís Montenegro, líder do partido, no congresso de sábado: o aumento do rendimento para 820 euros de todos os pensionistas até 2028 será feito através do aumento do tecto máximo do Complemento Solidário para os Idosos (CSI). O objectivo é que em 2028 não haja pensionistas com um rendimento inferior a este valor.

Esta segunda-feira, no Fórum da TSF, o líder parlamentar do PSD expandiu os desígnios da proposta: "Este mecanismo [CSI] garante que nenhum pensionista tem um rendimento total abaixo de um determinado valor e é esse valor que nós queremos subir de uma forma ambiciosa, mas realista, para garantir que, em 2028, nenhum pensionista tem um rendimento total inferior a 820 euros", disse. Já as pensões, explicou, "terão o aumento previsto na lei, de acordo com os diferentes escalões e aquilo que decorre já das normas que são aplicadas desde 2007."

O que é o mesmo anunciado pelo líder do PSD no encerramento do congresso. No sábado, Montenegro anunciou que o PSD defende o aumento do "rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses" para 820 euros. A frase gerou dúvidas, levando pessoas a pensar que significava um aumento universal das pensões para esse valor.

Contudo, antes, Montenegro tinha deixado claro tratar-se de um aumento do CSI: "Vamos aumentar de acordo com a lei as pensões de uma forma geral, mas vamos também, de forma gradual e até ao final da legislatura, colocar a referência do Complemento Solidário para Idosos nos 820 euros. Isto traduz-se no seguinte: "Até 2028, o rendimento mínimo garantido dos pensionistas portugueses será de 820 euros", disse.

Logo no domingo, à CNN Portugal, Miranda Sarmento exclareceu que o aumento suplementar proposto não abrange todos os pensionistas, mas apenas os beneficiários do CSI. Um complemento que, em Outubro de 2023, abrangia cerca de 134 mil idosos, segundo as estatísticas da Segurança Social e tem o valor máximo de 488 euros mensais (5858 euros por ano, pagos em 12 mensalidades) mas, em média, cada beneficiário recebe 143 euros por mês. Agora, o PSD quer, "gradualmente", subir o valor máximo mensal, até 2028, para 820 euros.

Questionado na TSF pelo custo da medida, Miranda Sarmento garantiu que a medida "não desequilibra as contas públicas". "Em 2024, de acordo com os números do Orçamento de Estado do Governo, a despesa prevista com o Complemento Solidário para idosos é de 300 milhões de euros e, portanto, uma rubrica orçamental de 300 milhões de euros. Qualquer mexida que seja feita, não desequilibra as contas públicas. Não vale a pena agitar esse fantasma, até porque se há algo que está na matriz do PSD é a responsabilidade e a preocupação com o equilíbrio das contas públicas", disse à TSF.