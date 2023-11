Quem irá cuidar de nós?

Os internistas que tomaram conta de 80% dos doentes com covid-19 veem as especialidades que ficaram em casa a receber pagamento adicional para reduzir as listas de espera que criaram.

Os jornais e televisões acordaram este fim de semana com o espanto de não terem sido ocupadas 406 das 2242 vagas para especialistas médicos e de a Medicina Interna ter sido a especialidade em que mais vagas ficaram por ocupar: 142 das 248 vagas abertas. Este é um factores que mais compromete o futuro dos cuidados hospitalares no Serviço Nacional de Saúde, é uma expressão da crise que vive o SNS e um atestado de incompetência a todos os decisores que, sabendo que isto iria acontecer, nada fizeram. No caso da Medicina Interna, quais as premissas do problema?