Por que é importante manter a protecção solar no tempo frio?

Por vezes, pensamos que o sol só faz mal no Verão, mas é a radiação ultravioleta (UV) que pode ser prejudicial e essa chega à nossa pele mesmo nos dias mais nublados. Assim sendo, cada vez mais, os especialistas aconselham a que nunca se esqueça do protector solar, mesmo nos dias mais escuros.

Actualmente, as indústrias farmacêutica e cosmética já desenvolveram produtos específicos apenas para o rosto — a maioria com factor de protecção solar (FPS) 50+ (o que significa que quanto mais alto este número, mais protegida está a pele, embora o conselho se mantenha para reaplicar o protector ao longo do dia) —, que pode ser usado sem prescindir da maquilhagem. Aliás, existem protectores com cor, substituindo assim a base.

“O mercado tem vindo a adaptar-se à procura crescente por protectores solares fáceis e agradáveis de usar numa rotina de tratamento prática”, declara Sofia Cunha, especialista em cuidados da pele e formadora da Lancôme. Existem protectores com texturas finas e “agradáveis para usar por baixo da maquilhagem”. Outros ajudam a deixar a pele com um aspecto mais uniforme e há protectores com activos hidratantes, purificantes, preventivos, etc., enumera.

David Valverde, médico especializado em Medicina Estética e Cosmética, lembra que nenhuma parte do corpo deve ser descurada e propõe: ponha protector em todas as regiões da pele que vão estar expostas. Afinal, não é só o rosto, mas o pescoço e as mãos, diz. “Não devemos sair de casa sem protector solar, e deveremos reforçar essa protecção ao longo do dia”, declara o médico, com consultório em Lisboa, aconselhando a não descurar o uso do protector mesmo quando se fica por casa.

Por que é importante manter a protecção solar depois do Verão?

Mesmo em dias nublados, as nuvens permitem a passagem de cerca de 80% a 95% dos raios solares. “Já não falamos apenas dos danos causados pela exposição solar de Verão, da praia, do bronzear ao sol, mas sim dos danos causados pelos raios UV (UVA e UVB) que danificam seriamente a estrutura cutânea, e do risco acrescido de cancro de pele”, responde Sofia Cunha.

O médico David Valverde lembra que o protector solar serve também de “escudo” entre a luz azul de ecrãs de computador ou dos telemóveis e a barreira cutânea, “reforçando a sua protecção contra possíveis danos”. Além disso, continua, a protecção solar é “fundamental para prevenir o envelhecimento precoce da pele e reduzir o risco de cancro da pele”.

A protecção solar é exactamente a mesma no Verão ou no Inverno?

A protecção deverá ser a mesma, “até porque se no Verão, a transpiração influencia imenso a durabilidade do protector, no Inverno, a desidratação da pele é o grande factor que afecta o FPS”, defende Sofia Cunha. “A protecção solar é um cuidado constante, que deve ter-se todos os dias do ano e em todas as estações”, sublinha David Valverde.

O tempo ideal para reaplicar o protector deve ser entre duas a três horas, concordam os especialistas. “Claro que podemos adaptar essa aplicação à nossa rotina, se estamos em espaços fechados, podemos reaplicar a cada quatro a seis horas”, sugere a formadora da Lancôme, acrescentando que essa aplicação pode ser feita mesmo por cima da maquilhagem, recorrendo a uma bruma.

A protecção solar é mais importante para quem tem peles maduras?

O uso de protector solar é “importante para todas as pessoas independentemente da idade”, responde David Valverde. “Quanto mais cedo se começar a utilizar FPS, melhor”, diz Sofia Cunha, explicando que ao aplicar-se desde cedo se evita o envelhecimento prematuro da pele, bem como as manchas, que se vão agravando com a idade. “Actualmente, com a evolução dos protectores, já encontramos no mercado texturas mais matificantes ou leves para uma pele mais jovem e fórmulas com imensos benefícios para a pele, para além do FPS”, continua Sofia Cunha.

No entanto, David Valverde recomenda que a “avaliação da rotina diária onde se inclui o protector solar seja vista em consulta, com um médico especializado”, uma vez que nem tudo pode resultar. “Há diferentes marcas e fórmulas no mercado e o que resulta bem num tipo de pele, pode não resultar noutro”. Havendo vários tipos de pele, onde se inclui a pele sensível ou questões como a rosácea, é importante usar o protector adequado. “É importante encontrar o protector perfeito para a rotina de cada um”, concorda Sofia Cunha.

A protecção solar contribui para o combate ao envelhecimento?

“A protecção solar é o principal factor no combate ao envelhecimento”, afirma Sofia Cunha, explicando que os raios UV são os “grandes responsáveis” pelo dano nos tecidos cutâneos, pela degradação acelerada das “proteínas estruturais como o colagénio e a elastina”, pelo agravamento das manchas, perda de elasticidade da pele e perda da sua luminosidade, pois “conferem-lhe uma textura mais espessa e rugosa”. E resume: “Não existe prevenção nem luta contra o envelhecimento eficaz sem protector solar.”

David Valverde está de acordo: “A protecção solar é um factor fundamental na prevenção do envelhecimento.” A exposição excessiva ao sol, ao longo do tempo, causa danos à pele que se irão traduzir em rugas, rídulas, manchas e perda de elasticidade, aponta. “Há muito que alerto todos os meus pacientes para a necessidade urgente do uso de protector solar.”

O que mudar na rotina de beleza?

Para os dois especialistas, a rotina de beleza deve sempre assentar em três princípios básicos: limpar, hidratar e proteger. “Devemos alterar essa mesma rotina consoante a estação, se sentirmos alguma mudança na nossa pele como falta de luminosidade, desidratação, alterações na textura, etc.”, salvaguarda Sofia Cunha, lembrando que nesta altura do ano passamos mais tempo expostos, por um lado, ao aquecimento (no interior das casas, dos escritórios, das lojas), por outro ao frio e ao vento. Por isso, a hidratação é importante e deve “estar sempre presente na nossa rotina”.

A hidratação chega com o tempo frio Com a chegada das temperaturas mais baixas, além do rosto, são as mãos e os lábios que estão mais expostos à meteorologia, acabando por ficar, muitas vezes, mais secos e gretados, criando desconforto e, por vezes, dores. Por isso, existem cremes específicos para as mãos e batons para os lábios com fórmulas que protegem, hidratam e criam um efeito barreira ao vento e ao frio.

A aplicação de protector solar não deve ser esquecida, reforça David Valverde: “Este é um passo que nunca se deve excluir da nossa rotina diária de tratamento de pele. No fundo, é como lavar os dentes, fazemo-lo todos os dias e várias vezes ao dia. É o mesmo com a protecção solar”, declara.

Sofia Cunha recomenda que, além da “protecção solar e de produtos de limpeza eficazes”, se privilegie “texturas mais confortáveis”, como o óleo e “aproveitar para utilizar produtos que nos ajudem a acelerar a renovação celular e possam ser mais fotossensíveis”, estes últimos não devem ser usados no Verão, alerta. “O que devemos manter em todas as estações é, sem dúvida alguma, a protecção solar e produtos de limpeza eficazes porque mesmo que não usemos maquilhagem, o filtro solar também tem de ser removido ao final do dia”, conclui.