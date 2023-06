Como prevenir o cancro da pele? Deco Proteste dá uma ajuda

A associação de consumidores criou um guia com informações que ajuda a reconhecer de forma simples os sintomas do cancro da pele.

Com o início da época balnear, mais vale prevenir do que remediar e, por isso, a Deco Proteste criou o "Guia ABCDE’" com o objectivo de ajudar a proteger a pele e a ter cuidado com o sol. O convite é para observar se há algo de anormal com a pele e, para isso existe uma mnemónica "ABCDE". E se houver — seja sinais, manchas, sardas, imperfeições ou feridas que não cicatrizam — o melhor é contactar um dermatologista, recomenda a associação de consumidores.

É fácil de memorizar: ‘"A" de assimetria, "B" de bordo irregular, "C" de cor estranha, "D" de diâmetro e "E’", de evolução. O guia explica ainda uma outra forma de reconhecer alguma irregularidade na sua pele, através da regra do ‘’patinho feio’’, ou seja, mesmo que a mancha que for encontrada na pele não corresponda aos critérios do "ABCD" e que seja diferente dos sinais circundantes, é importante avaliar. Também as lesões isoladas podem ser consideradas ‘’patinhos feios’’.

Foto DR

Segundo um comunicado de imprensa da Deco Proteste, nas últimas décadas, o cancro de pele tem vindo a aumentar em Portugal e, mundialmente, um terço dos cancros de pele é do tipo não-melanoma (mais comum em peles claras, aparecendo mais frequentemente em zonas expostas ao sol). Embora este seja mais comum, o melanoma (que se desenvolve nas células que produzem a melanina), é, por sua vez, mais raro, mas muito agressivo, podendo chegar a afectar outros órgãos de uma forma veloz.

Por isso, além do Guia "ABCDE", que está publicado nas revistas da associação, a Deco Proteste relembra que a exposição solar deve ser evitada entre as 11h e as 16h; e que a roupa pode ajudar à protecção, por exemplo, o uso de chapéus de aba larga, calças e óculos de sol. Não esquecer o protector solar, mesmo em dias nublados, e aplicar em zonas que estejam mais descobertas, como o rosto, as mãos, o pescoço e as orelhas. Se praticar actividades ao ar livre também é recomendada a aplicação de protector solar, de duas em duas horas.

Texto editado por Bárbara Wong